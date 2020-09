Beim Axel-Springer-Konzern überlässt Hauptaktionärin Friede Springer einen Großteil ihrer Anteile dem Vorstandsvorsitzenden Döpfner.

Wie das Unternehmen mitteilte, erhält Döpfner rund 15 Prozent der Aktien der 78-Jährigen als Schenkung. Weitere 4,1 Prozent kauft er ihr ab. Zudem erhält er die Stimmrechte an Springers verbleibenden Aktienpaket. Mit den Transaktionen kontrollieren beide demnach künftig rund 22 Prozent des Unternehmens. Döpfner steht seit 2002 an der Spitze des Konzerns, bislang hielt er nur knapp 3 Prozent der Aktienanteile.



Das Unternehmen stand zuletzt wieder verstärkt in der Medien-Kritik. Grund war die Berichterstattung der "Bild"-Zeitung über die Tötung von fünf Kindern in Solingen. Beim Presserat gingen deswegen zahlreiche Beschwerden ein.

