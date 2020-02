Talkshows und ähnliche Diskussionsrunden gehen nach Ansicht der deutsch-türkischen Aktivistin und Autorin Kübra Gümüşay unzureichend mit islam-feindlichen und rassistischen Äußerungen um.

Gümüşay sagte der österreichischen Zeitung "Der Standard", sie sei in viele Diskussionsrunden eingeladen worden, allerdings lediglich als "intellektuelle Putzfrau". Als solche sei ihr die Rolle zugefallen, absurde Thesen zu widerlegen, die in einer pluralen Demokratie eigentlich gar nicht erst diskutiert werden sollten. Als Beispiel nannte sie den Satz des AfD-Politikers Gauland, die Leute würden den Fußballnationalspieler Jérôme Boateng nicht zum Nachbarn haben wollen. Daraus sei die Debatte entstanden, ob schwarze Menschen gute Nachbarn sein könnten.

"Journalistische Sorgfaltspflicht vernachlässigt"

Den Redaktionen wirft Gümüşay vor, in solchen Diskussionen ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht und Verantwortung nicht nachzukommen. Anstatt bestimmte Aussagen selbst kritisch auseinanderzunehmen und Menschen mit den Folgen ihrer Äußerungen zu konfrontieren, habe man diese Aufgabe auf sie oder ähnliche Gesprächspartner abgewälzt. "So konnte man wiederum rechtfertigen, dass menschenverachtende Positionen überhaupt eine Plattform bekommen", betonte die Autorin.



Generell bezeichnete die gebürtige Hamburgerin und praktizierende Muslima Diskussionsrunden als "inszenierten Schlagabtausch". Am Ende stehe kein neuer Erkenntnisgewinn oder ein potenzieller Lösungsansatz, mit dem wir gesellschaftliche Konflikte angehen könnten. Stattdessen träten absolute Wahrheiten gegeneinander an und buhlten um die Gunst des Publikums, und am Ende gebe es eine Gewinnerin oder einen Gewinner. "Aber so funktioniert Diskurs nicht."