Peter Weibel war seit 1999 der Leiter des Zentrums für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Der Österreicher starb gestern nach kurzer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien, dessen Leiter Weibel seit 1999 gewesen war. Er war unter anderem in den Bereichen der Konzeptkunst tätig und arbeitete mit Videos ebenso wie Performances. Weibel leitete auch das Institut für Neue Medien in Frankfurt am Main, die Ars Electronica in Linz und kuratierte mehrere Jahre den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.