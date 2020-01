Die Digitalisierung führt nach Auffassung des Medienphilosophen Berardi zu einem Verlust der freien Meinung und der Demokratie.

Berardi sagte dem österreichischen Standard, durch die Informationsflut und die Infomationssättigung sei der Mensch nicht mehr in der Lage, Dinge kritisch zu hinterfragen. Man erhalte mehr und mehr Informationen, also nervliche Reize. Je schneller diese Stimuli seien, desto weniger könnte zwischen wahr und falsch und zwischen Gut und Böse unterschieden werden. Die Technologie bringe psychologische Mutationen hervor, die außerhalb des Einflussbereichs politischer Entscheidungen lägen, so Berardi. Mit den alten Konzepten von "Gesetz" und "Regierung" sei man nicht mehr in der Lage, Ordnung zu schaffen. Er glaube deshalb nicht, dass die Demokratie wiederkomme, weder in Europa noch anderswo. "Die Demokratie ist tot."

Mit der Mobilkommunikation nehmen Depressionserkrankungen zu

Berardi weist darauf hin, dass die Informationsüberflutung nichts anderes sei als eine nervliche Überstimulation und zu neuen Formen von Krankheiten führe. In den vergangenen Jahren beobachte er eine rasante Entwicklung der Mobilkommunikation und gleichzeitig eine geradezu epidemische Verbreitung von Panik- und Depressionserkrankungen. Er verbinde dies alles mit der zunehmenden Verlagerung menschlicher Kommunikation: weg von der persönlichen Face-to-Face-Interaktion hin zu einer Form körperloser Kommunikation.

Psychologische Auswirkungen der digitalen Entwicklung wurden nicht berücksichtigt

Die vergangenen 40 Jahre - also die Jahre der Netzrevolution und der neoliberalen Wende - seien von einer dramatischen Zunahme der Suizidrate gekennzeichnet; vor allem dort, wo die Digitalisierung gesellschaftlich relevanter war und es immer noch sei – etwa in Südkorea, Japan und Finnland. Das Problem sei, so der Philosoph, "dass wir in all diesen Jahren die psychologischen Auswirkungen der digitalen Entwicklung nicht berücksichtigt haben."