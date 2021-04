Ungarn schränkt die freie Berichterstattung über Corona-Impfungen ein.

Die Krankenhaus-Aufsichtsbehörde ordnete an, dass nur noch die staatliche Medienholding MTVA in Krankenhäusern und Arztpraxen filmen und fotografieren darf. Als Grund wird die mögliche Störung der Abläufe genannt. Es sei aber erlaubt, anderen Journalisten die Aufnahmen kostenlos zur Verfügung zu stellen.



Die rechtsnationale Regierung Ungarns hat inzwischen größtenteils die Kontrolle über die Medien in dem EU-Land übernommen. Unabhängige Berichterstattung wird durch zahlreiche Einschränkungen erschwert.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.