Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat eine breit angelegte Reformdiskussion über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert.

Ein vielfältiges, vertrauenswürdiges Angebot in Audio, Video und im Internet sei wichtiger denn je, sagte Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber innerhalb dieses verfassungsrechtlichen Rahmens solle eine Debatte über die weitere Modernisierung der Sender geführt werden.



Hintergrund der Äußerungen ist die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Richter hatten Eilanträge der öffentlich-rechtlichen Sender zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags abgelehnt. Ursprünglich sollte der Beitrag ab Januar um 86 Cent auf 18,36 Euro monatlich steigen. Als einziges Bundesland stimmte Sachsen-Anhalt wegen eines Streits in der schwarz-rot-grünen Koalition nicht über das Vorhaben ab. Weil aber alle Länder den sogenannten Medienänderungsstaatsvertrag billigen müssen, kann er nicht wie geplant in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.