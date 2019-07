Beate und Serge Klarsfeld sind mit dem deutsch-französischen Medienpreis 2019 ausgezeichnet worden.

Das Ehepaar ist wegen der Enttarnung untergetauchter NS-Verbrecher weltbekannt und erhielt am Abend in Paris minutenlange stehende Ovationen. Serge Klarsfeld wies in seiner Rede auch auf die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für Europa hin.



NRW-Ministerpräsident Laschet, der deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter ist, würdigte das Engagement des Ehepaares in seiner Rede und machte deutlich, wie wichtig Erinnerungskultur gerade in heutigen Zeiten sei. Wenn man über Auschwitz spreche, denke man, es liege ewig zurück. Aber es sei immer noch nahe.



Laschet sprach auch den Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke an. Der Hass verbreite sich im Netz. Viele lebten nur noch in diesen Blasen und glaubten, das sei die reale Welt: "Aus diesen Aktionen folgt dann auch Gewalt - inzwischen auch an Verantwortungsträgern des Staates."



Der Medienpreis wird seit 1983 an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich in besonderer Weise um die deutsch-französische und europäische Einigung verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören unter anderen Helmut Schmidt, Valerie Giscar d'Estaing und Volker Schlöndorff.