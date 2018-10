In Potsdam ist der europäische Medienpreis Prix Europa verliehen worden.

Als Journalist des Jahres wurde der Franzose Laurent Richard ausgezeichnet. Der 41-Jährige hat das Reporter-Netzwerk „Forbidden Stories" gegründet. Den Preis für die beste investigative Reportage erhielt der Film "Menschenschmuggler", eine Produktion des Dänischen Fernsehens. Bester Dokumentarfilm war für die Jury "The Cleaners". Er beleuchtet die Arbeit von Menschen, die in Manila pornografische oder gewalttätige inhalte aus den Online-Netzwerken löschen. Als bester europäischer Journalist wurde Can Dündar mit einem "Outstanding Achievement Award" geehrt. Die weiteren Preisträger sind hier aufgeführt.



Der Prix Europa wurde 1987 vom Europäischen Parlament und der EU-Kommission ins Leben gerufen und wird von Rundfunkanstalten in Europa unterstützt, darunter das ZDF, der RBB, die britische BBC und der österreichische ORF.