Die Europäische Union plant nach Informationen des WDR, künftig Waffen- und Munitionslieferungen an Drittstaaten zu ermöglichen.

Ein Entwurf, über den der EU-Ministerrat am 22. März abstimmen soll, sehe vor, neben Handfeuerwaffen auch Geschütze oder Kanonen an Krisenländer zu liefern, meldet der WDR, dem das Schreiben vorliegt. Bislang konnten diese Güter nur von Mitgliedsländern in eigener Verantwortung exportiert werden.



Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, Wallraff, sprach laut WDR von einem "echten Paradigmenwechsel". Bislang sei die EU eine rein zivil-orientierte Zusammenkunft verschiedener Staaten gewesen.



Die geplanten Exportbestimmungen sind Teil der neuen sogenannten Europäischen Friedensfazilität. Rund 5,7 Milliarden Euro stehen in der EU bis 2027 für Friedens- und Militärmissionen und für militärische Hilfen zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.