In einem Bericht des Online-Magazins "buzzfeed" werden schwere Vorwürfe gegen die Umweltschutzorganisation WWF erhoben.

Der Recherche zufolge soll der WWF in mehreren Ländern Afrikas und Asiens kriminelle Wildhüter unterstützt haben - mit Geld, aber auch mit Waffen. Diese Wildhüter sollen bei ihren Einsätzen Dorfbewohner geschlagen, beschossen oder sexuell missbraucht haben. Mehrere Menschen seien getötet worden, schreibt "buzzfeed". In Nepal habe sich der WWF dafür eingesetzt, dass Anklagen gegen beschuldigte Wildhüter fallen gelassen wurden.



Der WWF kündigte in einer Stellungnahme an, die Vorwürfe von unabhängiger Seite überprüfen zu lassen. Er wurde 1961 in der Schweiz gegründet und ist eine der größten Natur- und Umweltschutzorganisationen der Welt. Sie finanziert sich durch private Spenden, arbeitet aber auch mit staatlichen Stellen zusammen - in Deutschland zum Beispiel mit dem Wirtschafts- und Umweltministerium.