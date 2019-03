Die Umweltschutzorganisation WWF hat angekündigt, Berichte über eine Unterstützung krimineller Wildhüter unabhängig überprüfen zu lassen.

Die Vorwürfe würden sehr ernst genommen, teilte der WWF in London mit. Sollte sich der Bericht des Online-Magazins "Buzzfeed" bestätigen, werde es Konsequenzen geben. Der deutsche Verband kündigte ebenfalls eine Aufarbeitung an. Eine Sprecherin sagte, damit sei der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Löning, betraut worden.



Den Recherchen von "Buzzfeed" zufolge versorgt der WWF Wildhüter in mehreren Ländern Afrikas und Asiens mit Geld und Waffen. Diese sollen bei ihren Einsätzen Wilderer und auch Dorfbewohner gefoltert und einige sogar ermordet haben. Zudem gebe es Berichte über sexuellen Missbrauch.