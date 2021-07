Die jüngste Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Facebook ist nach Ansicht des Medienrechtlers Schwartmann kein Sieg für Hass im Netz.

Tendenziell sei das BGH-Urteil ein deutlicher Sieg für die Meinungsfreiheit, sagte er im Deutschlandfunk. Aus dem Internet müsse demnach lediglich das raus, was strafbar sei. Das sei jedoch nach den engen Kategorien des Strafrechts nicht allzu viel. Recht müsse auch im Internet durchgesetzt werden. Nur seien Facebooks Geschäftsbedingungen dafür aktuell keine Grundlage, führte Schwartmann aus. Der US-Konzern könne zwar weiterhin eigene Nutzungsbedingungen aufstellen, diese müssten aber rechtskonform sein.



Der BGH hatte gestern die Regeln von Facebook für die Löschung von Beiträgen und die Sperrung von Konten in Teilen für unwirksam erklärt. In den konkret verhandelten Fällen ging es um abfällige Äußerungen über Muslime und Migranten, die nun wegen der fehlenden Anhörungsrechte wieder freigeschaltet werden müssen.

