Der Landtag in Sachsen-Anhalt will nicht über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags abstimmen. Dabei sind die Landesparlamente zur Mitwirkung am Verfahren zur bedarfsgerechten Finanzierung von ARD und ZDF verpflichtet. Was bedeutet das für die Beitragszahler, für die Sender und für die Koalition in Sachsen-Anhalt?

Bleibt es nun bei 17,50 Euro?

Mit der Entscheidung des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Haseloff, den Gesetzentwurf zum höheren Rundfunkbeitrag zurückzuziehen, ist die Anhebung gestoppt. Der Beitrag bleibt also auch im neuen Jahr bei 17,50 Euro pro Haushalt. Die Erhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro ist erst einmal vom Tisch. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender dagegen klagen.

Welche juristischen Schritte sind möglich?

ARD, ZDF und Deutschlandradio steht es frei, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Denn nach der Rechtsprechung aus Karlsruhe haben sie Anspruch auf eine bedarfsgerechte Finanzierung. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Kleist, hat bereits angekündigt, dass sein Sender in Karlsruhe Rechtsschutz suchen will, sollte die Beitragserhöhung ausbleiben.



Der Rundfunkbeitrag wird normalerweise für den Zeitraum von vier Jahren berechnet - von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Diese hatte im Februar ab 1. Januar 2021 die Beitragserhöhung um 86 Cent empfohlen. Die Ministerpräsidenten folgten der Empfehlung. Zwölf der 16 Landtage haben dem Medienänderungsstaatsvertrag bereits zugestimmt.

Hätten Klagen Aussicht auf Erfolg?

Der Medienrechtler Bernd Holznagel räumt den Sendern bei einem Gang nach Karlsruhe gute Chancen ein. Denn zuletzt hatte das Bundesverfassungsgericht 2007 in Sachen Rundfunkbeitrag zugunsten der Sender entschieden.



2004 waren die Ministerpräsidenten mit ihrem Beschluss zur Erhöhung der Rundfunkgebühr um 88 Cent deutlich unter dem von der KEF errechneten Bedarf (1,09 Euro) geblieben. Die Sender klagten dagegen und bekamen vom Bundesverfassungsgericht Recht. In ihrem Urteil machten die Karlsruher Richter damals deutlich, dass die Festsetzung der Rundfunkgebühr "frei von medienpolitischen Zwecksetzungen erfolgen" müsse. Der Gesetzgeber habe eine Abweichung von der Empfehlung der KEF nachvollziehbar zu begründen.

Wie schnell könnte eine Entscheidung fallen?

Die Sender - und auch andere Bundesländer - könnten noch vor Weihnachten einen Eilantrag in Karlsruhe einreichen. Die Bundesverfassungsrichter könnten dann in einer Einstweiligen Verfügung eine Erhöhung des Beitrags zum 1. Januar anordnen.

Ist der Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt beendet?

Der Streit über den Medienstaatsvertrag und die Anhebung des Rundfunkbeitrags hatte das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt an den Rand des Scheiterns gebracht. Ein Bruch scheint zunächst abgewendet. Die Grünen, die mit einem Verlassen der Koalition gedroht hatten, wollen nun doch in der Regierung bleiben.



Doch dass der Landtag nun gar nicht über den Medienänderungsstaatsvertrag entscheiden will, ist für die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender keine Lösung. Auch die 15 Ministerpräsidenten der anderen Länder dürften nicht erfreut sein. Schließlich hatten sich alle 16 Ministerpräsidenten im März gemeinsam auf die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent geeinigt. Nur Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich enthalten.

