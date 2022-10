Wolfgang Link bei der Eröffnung der 36. Medientage München (Peter Kneffel/dpa)

"Wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute nicht gäbe, müsste man ihn erfinden", sagte Link beim Eröffnungsgipfel der Medientage München. Ob man ihn genau so aufbauen und so finanzieren würde wie heute, darüber werde man sicherlich auch auf dem Kongress diskutieren, so der Manager.

Link betonte andererseits, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk selten so in der Kritik gestanden habe und angesichts steigender Inflation und hoher Energiepreise unter Legitimationsdruck bei den Bürgerinnen und Bürgern gerate.

Söder gegen zu viel Einfluss von Berlusconi-Familie auf ProSiebenSat.1

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach sich bei der Eröffnung der Konferenz indirekt gegen zuviel Einfluss der italienischen TV-Gruppe des Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi auf ProSiebenSat.1 aus. Der CSU-Politiker forderte einen selbstständigen starken Medienstandort. Man wolle nicht, dass andere Regierungen quasi ProSieben dominierten, so Söder.

An ProSiebenSat.1 hält das italienische TV-Unternehmen Media for Europe (MFE) der Familie des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi einen hohen Aktienanteil. Das Unternehmen sprach immer wieder von einem europäischen Senderverbund, den man anstrebe - konkret wurden Pläne allerdings bislang nicht. Unlängst teilte MFE mit, seine Präsenz in Deutschland mit einem eigenen Büro in München zu verstärken.

"More relevant than ever"

Die Medientage stehen in diesem Jahr unter dem Motto "More relevant than ever" und finden noch bis Donnerstag statt. Auf fünf Bühnen diskutieren mehr als 350 Referentinnen und Referenten über neue Technologien und Trends in der Medienwelt. Die Konferenz wird von der BLM-Tochterfirma Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von der Bayerischen Staatskanzlei unterstützt.

