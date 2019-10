Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für eine umfassende Reform der deutschen Medienordnung ausgesprochen.

Jenseits des gegenwärtig verhandelten neuen Medienstaatsvertrags sei zu überlegen, ob eine grundlegendere Reform nötig sei, sagte Söder zur Eröffnung der Medientage München. Nur so könne man mit der rasanten Entwicklung im digitalen Zeitalter mithalten. Der CSU-Politiker warb zudem erneut für eine alternative europäische Internetplattform gegen die Vormacht großer US-Internetkonzerne wie Facebook und Google. Von Gesellschaft, Politik und Medien verlangte Söder einen konsequenten Einsatz gegen Hass und Hetze im Netz.



Bei den 33. Medientagen München werden bis Freitag rund 400 Redner und insgesamt 7.000 Teilnehmer erwartet. Zum Auftakt fand eine Diskussion über die gesellschaftlichen Auswirkungen großer Social-Media-Plattformen statt. ProSiebenSat.1-Vorstandsmitglied Albert sagte, er beobachte einen "eskalierenden Automatismus" bei Hassbotschaften, die beispielsweise über Facebook verbreitet werden. Soziale Medien seien in ihrer Wirkungsweise "zutiefst antidemokratisch". Es sei kein Zufall, dass der Attentäter von Halle sich im Internet radikalisiert habe, meinte Albert. Der ARD-Vorsitzende Wilhelm sagte, die Geschäftsmodelle von Google und anderen US-Technologieriesen heizten "die Polarisierung in der Gesellschaft an". Deshalb sei eine eigene Infrastruktur in Europa erforderlich, etwa bei Browsern und Suchmaschinen. Facebook-Manager Doub räumte ein, das Unternehmen habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht - zuletzt habe Facebook aber massiv aufgeholt.



Die Ministerpräsidenten der Länder wollen in dieser Woche den neuen Medienstaatsvertrag beschließen. Er betrifft auch die Regulierung sogenannter Intermediäre - beispielsweise Suchmaschinen.