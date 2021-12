Jimmy Lai im Februar. (AP/Kin Cheung)

Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Lai und die Mitangeklagten hatten im vergangenen Jahr an einer Mahnwache zum Gedenken an die Niederschlagung der Proteste am Tiananmen-Platz 1989 in Peking teilgenommen. Die Behörden hatten die seit Jahrzehnten Anfang Juni stattfindende Gedenkfeier im Vorfeld verboten und dies mit der Corona-Pandemie begründet.

In den vergangenen Monaten waren bereits mehrere Demokratieaktivisten und -aktivistinnen wegen der Teilnahme an der Mahnwache zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Versammlungen waren einst eines der deutlichsten Symbole für Hongkongs politische Pluralität.

