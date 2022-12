Fußball-WM in Katar

Ein Arbeiter räumt vor einem "Qatar 2022"-Schild Müll weg. Im Hintergrund die Skyline von Doha. (picture alliance / empics / Nick Potts)

Es gebe in Katar wirklich viel zu kritisieren, etwa die schlechten Arbeitsbedingungen, das Vormundschaftssystem, die fehlenden Rechte von Homosexuellen. Aber diese Kritik müsse eingebettet und kontextualisiert werden, betonte Hafez, der als Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt arbeitet und seit 25 Jahren die Berichterstattung über den Nahen Osten beobachtet.

Hafez: Zu wenig Kontext, zu viel Eurozentrismus

Unter anderem habe er einen angemessenen historischen Überblick vermisst: "Katar war vor 50 Jahren ein Dorf. Die grandiose Modernisierungsleistung dort ist in keiner Weise gewürdigt worden." Dabei seien die Golfstaaten heute ein internationaler Motor für Handel, gleichzeitig investierten sie Milliarden in Medien, Kultur und Bildung, so Hafez.

Beim Thema Homosexualität kritisiert der Medienwissenschaftler einen eurozentrischen Blick. Denn natürlich gebe es auch eine Homosexuellen-Szene in der arabischen Welt. Im deutschen Fernsehen habe man vor allem den Eindruck vermittelt, dass Homosexuelle in Doha automatisch um ihr Leben fürchten müssten. Hafez betont: "Grundlegende journalistische Tugenden wie vorurteilsfreies Hinschauen und kultureller Brückenbau, immerhin Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten, haben mir weitestgehend gefehlt."

Hafez weist auch auf etliche reißerische Titel hin, etwa "WM der Lügen", "Geheimsache Katar" oder "Die Skandal-WM". Mit so einer "geballten Vehemenz" habe man über die WM in Russland nicht gesprochen, dabei sei Russland schon damals der "größere Schurkenstaat" gewesen.

Journalist Gizinski: Veraltete Bilder, wenig Nuancen

Eine ähnliche Beobachtung macht auch der Journalist Maik Gizinski. Er bezeichnet die Berichterstattung über Katar in einem Gastbeitrag im Online-Medienmagazin "Übermedien" als schwarz und weiß. Er selbst sei seit 2018 viermal in Katar gewesen, um dort Filme zu drehen. Es sei richtig, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Migrantinnen und Migranten zu kritisieren. Gizinski fragt aber: "Was hindert Journalist:innnen heute daran, die unbestreitbaren Fortschritte in punkto Arbeitsschutz, Mindestlohn und Mitbestimmung wenigstens zu benennen?"

Stattdessen liefen im Vorlauf und während der Fußball-WM wieder Filme und Dokumentationen, die offenkundig Bilder nutzten, die zum Teil einige Jahre alt seien, "was okay wäre, würde es korrekt benannt", schreibt Gizinksi. Oft werde aber ein verfälschter Eindruck leichtfertig in Kauf genommen.

