Nachdem der scheidende US-Präsident Trump von allen großen sozialen Netzwerken gesperrt wurde, fordert der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen einen neuen Umgang mit der Gefahr der Desinformation auf den Plattformen.

Pörksen sagte im Deutschlandfunk, Monopolisten wie Twitter und Facebook müssten sich ausbuchstabierte Richtlinien geben, die der öffentlichen Diskussion zugänglich seien. Der Sturm auf das Kapitol von Trump-Anhängern, der durch dessen Äußerungen auf Twitter befeuert wurde, habe einen Weckruf- und einen Zäsur-Charakter. Die "utopische Phase", in der die Netzwerke als Demokratisierungsmaschine gedient hätten, sei zu Ende, meinte Pörksen. Nun rängen Gesellschaft und Politik um die richtigen Regulierungsmodelle, die Desinformation und Hassrede verhindern könnten, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Es müsse eine Alternative dazu gefunden werden, dass "Unternehmensbesitzer am Nordrand des Silicon Valley" Informationsströme für Milliarden Menschen beeinflussen könnten. Dennoch sei die Sperrung von Trumps Twitter-Konto im Moment konkreter Gefahr richtig gewesen und in Anbetracht früherer Drohungen auch überfällig.



Twitter hatte den persönlichen Account Trumps nach der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger erst vorübergehend blockiert und dann abgeschaltet. Der Kurznachrichtendienst begründete den Schritt mit dem Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt.

Kritik an Twitter aus Berlin und Paris

Bundeskanzlerin Merkel sieht die dauerhafte Sperrung des Twitter-Kontos von Trump durch das Unternehmen kritisch. Regierungssprecher Seibert wies auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit hin, das von elementarer Bedeutung sei. Eingriffe könne es nur im gesetzlichen Rahmen, nicht aber nach Beschluss von Betreibern von Social-Media-Plattformen geben. Der französische Wirtschaftsminister Le Maire erklärte, solche Entscheidungen dürften nicht einem Privatunternehmen überlassen werden.

