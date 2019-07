Medienwissenschaftler haben die Zeitungsverlage aufgefordert, ein gemeinsames journalistisches Angebot im Internet zu machen.

Vorbilder könnten die Streamingdienste Netflix und Spotify sein. Der Abonnementspreis dürfe bei höchstens zehn Euro im Monat liegen. Ein Abo müsse ebenso leicht abzuschließen wie kurzfristig zu kündigen sein. Das sind einige der Ergebnisse einer Untersuchung zur Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte, die in Berlin vorgestellt wurde. Auftraggeber der Studie ist die nordrhein-westfälische Landesanstalt für Medien.

"Wenn die Verlage nicht handeln, kommen Apple, Google und Facebook"

Professor Christian Wellbrock von der Universität Köln ist einer der Autoren der Studie. Er betonte, wenn die deutschen Verlage nicht eine eigene Plattform anbieten, dann stünden bald Apple, Google oder Facebook mit einer solchen Lösung vor der Tür.



Wellbrock verwies auf "Apple News Plus". Diese App bietet amerikanischen und kanadischen Nutzern seit diesem Frühjahr die Inhalte von Tageszeitungen und mehr als 300 Magazinen. Der Apple-Konzern will damit nach Europa expandieren.

Print immer noch wichtig

Die Studie betont, dass Printprodukte immer noch wichtig seien. Gedruckte Zeitungen und Zeitschriften wirkten identitätsstiftend und seien auch eine Basis für die entsprechenden Online-Medien. Grundsätzlich wisse nach wie vor ein großer Teil der Menschen den Journalismus zu schätzen.



Für die repräsentative Studie wurden 6.000 Internetnutzer ab 14 Jahren befragt. Außerdem flossen Ergebnisse aus acht Gruppeninterviews mit ein. Die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen ist die Aufsichtsinstitution für den privaten Rundfunk in dem Bundesland und vom Staat unabhängig. Ihre Arbeit wird aus einem Anteil des in Nordrhein-Westfalen erhobenen Rundfunkbeitrages finanziert.