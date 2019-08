Die Medienwissenschaftlerin Christine Horz hat den Vorstoß der nordrhein-westfälischen Landesregierung kritisiert, in Polizeiberichten künftig grundsätzlich die Nationalität von Tatverdächtigen zu nennen.

Die Polizei versuche immer stärker den öffentlichen Diskurs mitzubestimmen, sagte Horz im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dies sei auch etwa beim Streit um den Hambacher Forst so gewesen. Damit werde versucht, mit den Möglichkeiten der sozialen Medien in journalistische Bereich einzudringen.

"Journalisten sollten sich an Leitlinien halten"

Horz, die an der Ruhr-Universität Bochum tätig ist, betonte, sie könne Journalisten nur empfehlen, sich an ihre Leitlinien zu halten. Sie rate dazu, lieber zurückhaltend über die Herkunft von Tatverdächtigen zu berichten und zu hinterfragen, ob diese Information wirklich relevant sei. Allerdings sei mit der Änderung des Pressekodex' der begründbare Sachbezug durch ein begründetes öffentliches Interesse ersetzt worden. Damit hätten die Journalisten selbst die Büchse der Pandora geöffnet.

"Überarbeitung des Erlasses schafft Klarheit und Rechtssicherheit."

Gestern hatte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rettinghaus, erklärt, eine Überarbeitung des Medienerlasses für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schaffe "Klarheit und Rechtssicherheit". Die Nennung der Nationalität könne Stammtischparolen, Spekulationen und Verschwörungstheorien entgegenwirken und extremistischen Kreisen den Wind aus den Segeln nehmen.



Im bisherigen Erlass der nordrhein-westfälischen Polizei steht: "Auf die Zugehörigkeit zu einer Minderheit wird in der internen und externen Berichterstattung nur hingewiesen, wenn sie für das Verständnis eines Sachverhalts oder für die Herstellung eines sachlichen Bezugs zwingend erforderlich ist."



Der Deutsche Journalisten-Verband hatte bereits vor einigen Tagen erklärt, man halte daran fest, "dass die ethnische Herkunft von Strafverdächtigen und Straftätern in Medien die Ausnahme bleiben muss und nicht zur Regel werden darf".

Unterschiedliche Vorgehensweise in anderen Bundesländern

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind die Regelungen dazu in den Bundesländern unterschiedlich. In Thüringen liege es etwa im Ermessen der Polizei, ob die Nennung relevant für das Tatgeschehen sei. Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums sagte, die Nationalität werde in Abstimmung mit den beteiligten Staatsanwaltschaften und Gerichten dann veröffentlicht, wenn sie bei der Beurteilung einer Straftat eine Rolle spiele. Bei einfachen Körperverletzungen werde sie zum Beispiel nicht genannt.