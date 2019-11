Bundesgesundheitsminister Spahn hat Maßnahmen gegen die Lieferengpässe bei Medikamenten angekündigt.

Spahn sagte bei der Kabinettsklausur in Meseberg, er sei besorgt darüber, dass Patienten teilweise in Apotheken nicht mehr die Medikamente erhalten könnten, die sie brauchten. Deshalb plane er unter anderem eine Meldepflicht von Pharmaunternehmen und Großhändlern zu den Lagerbeständen. Zudem sollen Rabattverträge eingeschränkt werden, die Apotheken verpflichten, besonders preisgünstige Medikamente abzugeben.



Für die Lieferprobleme werden der Preisdruck auf dem Markt sowie die Auslagerung der Produktion in Länder wie Indien und China verantwortlich gemacht. Die Zahl der Hersteller bestimmter Wirkstoffe ist dadurch weltweit gesunken.