Schwerstkranke kommen derzeit nicht an tödlich wirkende Medikamente, obwohl der Zugang dazu laut einem Gerichtsurteil in Ausnahmefällen nicht verwehrt werden darf.

Wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf Anfrage der Deutschlandfunk-Nachrichten bestätigte, sind dort in den vergangenen knapp zwei Jahren 123 Anträge eingegangen. 93 wurden abgelehnt, kein einziger bewilligt. Sämtliche Fälle würden individuell geprüft, so ein Sprecher des BfArM. 22 Antragsteller starben, während sie auf Antwort des Bundesinstitutes warteten.



Mit welcher Begründung die Bescheide abgewiesen wurden, ist nicht bekannt. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte das vom März 2017 stammende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kritisiert und das Bundesinstitut aufgefordert, es vorerst nicht umzusetzen. Der CDU-Politiker gab außerdem ein juristisches Gutachten in Auftrag. Der frühere Verfassungsrichter di Fabio kam darin zu dem Schluss, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verfassungsrechtlich nicht haltbar sei.



Morgen soll im Gesundheitsausschuss des Bundestages über das Thema beraten werden. Die FDP-Abgeordnete Helling-Plahr warf Spahn im "Tagesspiegel" eine "rechtswidrige Hinhaltetaktik" vor. Minister Spahn stütze sich auf ein Gutachten, dessen Ergebnis schon vor Erstellung festgestanden und für das er Steuergeld verschwendet habe.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte dagegen die ablehnenden Anträge auf Suizidmittel. Weder ein Verwaltungsbeamter noch eine ärztliche Kommission könnten objektiv bewerten, wer ein Tötungsmittel erhalten dürfe und wer nicht, sagte der Stiftungsvorsitzende Brysch der Katholischen Nachrichtenagentur. Das Bundesverfassungsgericht müsse endlich entscheiden, ob das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe mit dem Grundgesetz vereinbar sei.