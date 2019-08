Niedergelassene Ärzte verschreiben einer Statistik zufolge seltener Antibiotika.

Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland mitteilte, kamen vor neun Jahren 1.000 gesetzlich Versicherte auf 562 Antibiotika-Verordnungen. 2018 waren es nur noch 446 Verordnungen, das sind 21 Prozent weniger. Unter den Kindern und Jugendlichen habe der Rückgang bei 41 Prozent gelegen. Das Institut erklärte, die Entwicklung bei Kindern zeige einen Wandel in der Pädiatrie. Als einen möglichen Grund führte das Institut Initiativen für einen angemessenen Antibiotikaeinsatz an. Eine zu häufige Gabe gilt als eine der Ursachen für steigende Resistenzen.