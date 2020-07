Trotz der Corona-Krise gibt es in Deutschland mehr Organspender.

Das berichtet der "Tagesspiegel". Das Blatt beruft sich auf Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Demnach wurden seit Januar in der Bundesrepublik 487 Verstorbenen Organe für Transplantationen entnommen. Das ist eine Steigerung um 7,3 Prozent, gemessen am ersten Halbjahr 2019.



Der Medizinische Vorstand der Stiftung, Rahmel, sprach von einer sehr positiven Entwicklung. In anderen Ländern wie Italien, Spanien oder Frankreich seien die Zahlen in der Corona-Krise dramatisch eingebrochen.