Viele Menschen mit Bluthochdruck nehmen ihre blutdrucksenkenden Medikamente in der Regel am Morgen ein.

Aus einer Studie im European Heart Journal lässt sich aber eine andere Empfehlung ableiten: Demnach sollte man die Blutdrucksenker besser vor dem Schlafengehen schlucken.



Laut den Ergebnissen lässt sich so das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls um 50 Prozent reduzieren –verglichen mit einer morgendlichen Wirkstoff-Einnahme. Die Forscher aus Spanien erklären diesen Effekt mit der Inneren Uhr des Körpers. Je nach Tageszeit laufen bestimmte Stoffwechselprozesse unterschiedlich ab. Die medikamentöse Absenkung des Blutdrucks soll demnach in den Nachtstunden effektiver sein. 19.000 Probanden mit Bluthochdruck nahmen an der Studie teil. Jeweils die Hälfte musste ihre Medikamente entweder immer morgens oder immer abends einnehmen. Ihr Gesundheitsstatus wurde dann für vier bis acht Jahre erfasst.



Diese und weitere Meldungen aus der Wissenschaft finden Sie hier - bei den Kollegen von "Forschung aktuell" im Deutschlandfunk.