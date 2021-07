In Deutschland werden aktuell die Blutkonserven knapp.

Bundesgesundheitsminister Spahn und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung riefen bundesweit zur Spende von Blut und Blutplasma auf. Spahn betonte, jede Spende helfe, das Leid der Menschen zu lindern und die Versorgung sicherzustellen.



Nach Angaben der Bundeszentrale hat sich der Bestand an Blutkonserven aufgrund der Corona-Pandemie und auch wegen der Urlaubszeit stark verringert. Durch die Flutkatastrophe würden in einigen Regionen dringend Blutpräparate benötigt, um die Verletzten zu versorgen.



In Deutschland können Menschen im Alter von 18 bis 68 Jahren Blut spenden. Auch nach einer Impfung gegen das Coronavirus ist eine Spende möglich. Die Wirkung der Impfung wird nicht beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.