In Deutschland steigt die Zahl der Fehltage von Beschäftigten aufgrund psychischer Erkrankungen.

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren aus einer Vorabauswertung des Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse. Demnach kamen Versicherte 2019 im Schnitt an 2,9 Tagen nicht zur Arbeit, weil sie zum Beispiel an einer Depression litten. In den beiden Jahren davor waren es knapp 2,8 beziehungsweise 2,7 Tage.



Ein Sprecher der TK sagte, psychische Erkrankungen seien für rund 19 Prozent aller Fehlzeiten verantwortlich.