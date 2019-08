Röntgenärzte können laut einem Medienbericht durch die pauschale Abrechnung von Kontrastmitteln mit den Krankenkassen teils erheblich dazuverdienen.

In Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gebe es solche festen Pauschalen, berichten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung". Sie sprechen von "dubiosen Millionengeschäften der Radiologen". Die Masche führe zu Gewinnen, da niedergelassene Ärzte Kontrastmittel für CT- und MRT-Untersuchungen zu niedrigeren Preisen kauften. So hätten Radiologen in Bayern Kontrastmittel für 760 Euro je Liter einkaufen können und 3.900 Euro pauschal erstattet bekommen.



Das Bundesgesundheitsministerium erklärte, Vereinbarungen zu Kontrastmittel-Pauschalen seien nicht verpflichtend. Verträge würden in der Regel zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen in den Ländern und mehreren Kassen geschlossen.