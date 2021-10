David Julius und Ardem Patapoutian werden ausgezeichnet für die Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Druck. Die Fähigkeit Hitze, Kälte und Berührungen zu spüren, ist für uns das alltäglichste der Welt und doch eine Fähigkeit, die überlebenswichtig ist. Wie genau die Wahrnehmung funktioniert war lange nicht bekannt. Die diesjährigen Nobel-Laureaten haben die verantwortlichen Rezeptoren und ihre Funktion entschlüsselt.

Ardem Patapoutian ist in Beirut geboren. Der Molekularbiologe und Neurowissenschaftler arbeitet an der kalifornischen Forschungseinrichtung Scripps Research. David Julius ist US-amerikanischer Sinnesphysiologe und Professor an der University of California in San Francisco.

David Julius gelang es mit Hilfe von Capsaicin, dem Stoff der die Schärfe der Chili ausmacht, die Sensoren zu finden, die in den Nervenenden der Haut dafür zuständig sind, Hitze wahrzunehmen. Ardem Patapoutian entdeckte durch die Untersuchung drucksensitiver Zellen Rezeptoren, die mechanische Reize in der Haut und in den inneren Organen erspüren. Die Arbeit der beiden Forscher legte die Grundlage für viele Entdeckungen, die zum Verständnis beigetragen haben, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und mit ihr interagieren.

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Häufig wird der Preis an mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die gemeinsam in einem Fachgebiet geforscht haben. Zum Auftakt der Nobel-Woche am 4. Oktober werden die Preisträgerinnen und Preisträger in der Kategorie Medizin/Physiologie bekannt gegeben.

Der Anfang der klassischen Nobelpreise geht zurück auf das Jahr 1895. Damals hat der Unternehmer Alfred Nobel den Preis gestiftet. Er verfügte in seinem Testament, dass der größte Teil seines Reichtums in eine Stiftung fließen solle. Die Zinsen sollten als Preis jene bekommen, die jeweils "im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben" – und zwar auf den Gebieten der Physik, der Chemie, der Medizin, der Literatur sowie "an denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt" habe.

