Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie geht in diesem Jahr an zwei US-amerikanische und einen britischen Wissenschaftler für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Harvey Alter, Michael Houghton und Charles Rice erhalten den Preis zu gleichen Teilen, wie das Karolinska-Institut in Stockholm bekanntgab.

Die drei Wissenschaftler hätten entscheidend dazu beigetragen, die Leberkrankheit Hepatitis zu bekämpfen, die weltweit zu vielen Todesfällen führe, hieß es zur Begründung.



Die Nobelpreise werden am 10. Dezember vergeben. Sie sind mit umgerechnet rund 950.000 Euro je Kategorie dotiert. Im Verlauf dieser Woche werden noch die Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.