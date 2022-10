Paläogenetik

Medizin-Nobelpreis für schwedischen Evolutionsforscher Svante Pääbo

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den schwedischen Biologen und Evolutionsforscher Svante Pääbo. Das gab das schwedische Karolinska-Instituts bei Stockholm bekannt. Pääbo, der Direktor der Abteilung Evolutionäre Genetik am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist, gilt als Begründer der Paläogenetik.

03.10.2022