Weltweit sterben jedes Jahr 4,2 Millionen Menschen innerhalb von 30 Tagen nach einem chirurgischen Eingriff.

Das seien mehr jährliche Todesfälle als durch HIV, Malaria und Tuberkulose zusammen genommen. Diese Schätzungen legt ein Forschungsteam im medizinischen Fachblatt The Lancet vor. Wenn in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen alle Patienten mit Bedarf operiert werden würden, könnte die Zahl der danach Versterbenden sogar auf mehr als sechs Millionen pro Jahr steigen, warnen die Forscher. Nicht alle dieser Todesfälle ließen sich vermeiden. Aber viele könnten durch verbesserte Ausbildung, Forschung und Ausrüstung verhindert werden, so die Autoren.



Über die globale Qualität chirurgischer Eingriffe ist wenig bekannt, weil nur für 29 Länder verlässliche Informationen über postoperative Todesfälle vorliegen.