Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Äußerungen von Gesundheitsminister Spahn kritisiert, wonach die Medizin den Krebs in einigen Jahren besiegen kann.

Stiftungsvorstand Brysch warf dem CDU-Politiker Verantwortungslosigkeit vor. Knapp 500.000 Menschen erkrankten jedes Jahr neu, sagte er der Nachrichten-Agentur KNA. Es sei unverantwortlich, angesichts dieser Entwicklung zu behaupten, es gebe gute Chancen, den Krebs in zehn bis 20 Jahren überwunden zu haben. Ein Gesundheitsminister sollte nicht für eine Schlagzeile das Vertrauen der Patienten verspielen, meinte Brysch.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte sich in der "Rheinischen Post" entsprechend. Der medizinische Fortschritt sei immens, die Forschung vielversprechend, führte der CDU-Politiker aus. Es gebe Fortschritte bei der Krebserkennung und der Prävention. Vermeidbare Risikofaktoren wie Rauchen oder schlechte Ess- und Lebensgewohnheiten könne man durch Aufklärung stärker in den Griff bekommen.

Skepsis auch bei der Deutschen Krebsgesellschaft

Ahnlich wie Brysch reagierte der Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Bruns. Es werde sich sicher viel tun in den nächsten zehn bis 20 Jahren, gänzlich besiegt werde Krebs aber wohl nicht sein. Das sei eine sehr heroische Aussage, da müssen man vorsichtig sein. Bei zwei Säulen der Krebsbehandlung - Chirurgie und Bestrahlung - tue sich derzeit nicht so viel, anders sehe das im Bereich der Chemotherapien aus. Arzneimittelhersteller und Start Ups investierten derzeit viel Geld in mögliche Mittel gegen Krebs.



Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. 90 Prozent der jährlich rund 230.000 Krebstodesfälle gehen inzwischen nicht auf den Primärtumor, sondern auf Metastasen zurück. Ansätze dagegen zu finden, sei die große Herausforderung für die Wissenschaft derzeit, hatte Andreas Fischer vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) kürzlich erklärt.

Allenfalls ein "Beherrschen" statt eines "Besiegen"

Der Medizinische Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), Bernhard Wörmann, sagte, es gebe vielversprechende neue Therapieansätze bei sehr unterschiedlichen Krebsarten, wahrscheinlicher als ein "Besiegen" von Krebs sei aber ein "Beherrschen". Als ein Beispiel nannte er die chronische myeloische Leukämie (CML), bei der Betroffene nach bisherigen Daten inzwischen wohl eine normale Lebenserwartung haben.