US-Vizepräsidentin Harris hat die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, sich bereits jetzt auf eine nächste Pandemie vorzubereiten.

Die Staaten sollten ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, den Zugang zu den Gesundheitssystemen zu verbessern, sagte Harris in einer virtuell übertragenen Rede vor Mitgliedern der Vereinten Nationen. Außerdem gelte es, in die Wissenschaft und in Herstellungskapazitäten für Schutzausrüstung sowie Impfstoffe zu investieren. Es wäre unklug, sich nur auf den Erfahrungen aus der Coronavirus-Pandemie auszuruhen, unterstrich die US-Vizepräsidentin.

