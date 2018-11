In diesem Jahr ist in Europa ein starker Anstieg der West-Nil-Viren registriert worden.

Die EU-Gesundheitsbehörde verzeichnete bis Ende Oktober über 1.460 Infektionen. Europaweit starben mindestens 170 Menschen an dem Virus. Im gesamten Vorjahr wurden in der EU nur rund 200 Infektions- und 25 Todesfälle gemeldet. Zudem wurde der Erreger, der vor allem von Mücken übertragen wird, 2018 erstmals auch bei Vögeln und Pferden in Deutschland nachgewiesen.