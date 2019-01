Die Weltgesundheitsorganisation führt zögerliche oder ablehnende Haltungen zum Impfen als eine der zehn gravierendsten globalen Gesundheitsrisiken auf.

Für die WHO stehen sie damit in einer Reihe mit Ebola, Antibiotikaresistenzen, Luftverschmutzung oder Übergewicht. Impfung sei eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, Krankheiten zu vermeiden, heißt es. Sie verhindere zwei bis drei Millionen Tote pro Jahr. Weitere 1,5 Millionen könnten verhindert werden, wenn es eine weltweite Abdeckung von Impfungen geben würde. Die Fälle von Masern zum Beispiel hätten auch wegen der Impfgegner weltweit um zuletzt 30 Prozent zugenommen. Als Hauptgründe für die Abneigung gegen das Impfen führt die WHO unter anderem mangelndes Vertrauen und Unannehmlichkeiten beim Zugang zu Impfstoffen an.