Die Zahl der Organspender in Deutschland ist erstmals seit Längerem wieder gestiegen.

Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation in Frankfurt am Main mitteilte, wurden in diesem Jahr bisher mehr als 830 Spender gezählt. Im gesamten Jahr 2017 waren es knapp 800 gewesen. Wie AFP berichtet, war das der niedrigste Stand seit 20 Jahren.



Als einen der Gründe für den positiven Trend in diesem Jahr vermutet die Stiftung die öffentliche Diskussion über geringe Spenderzahlen und mögliche Konsequenzen. Dennoch gebe es im europäischen Vergleich nur wenige Länder mit weniger Spendern pro eine Million Einwohnern als Deutschland.



Bundesweit warten etwa 10.000 schwer kranke Menschen auf Organspenden.