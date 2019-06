Der neue Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, spricht sich für eine Frauenquote in Führungspositionen in der Medizin aus.

Frauen hätten es noch immer schwerer, im Arztberuf Karriere zu machen, sagte Reinhardt der Funke Mediengruppe. In der Zeit, in der sie Kinder bekämen und der Nachwuchs noch klein sei, könnten Frauen den Beruf nur schwer voll ausüben. Dieser müsse daher familienfreundlicher gestaltet werden.



Der Ärztepräsident betonte, es sei Aufgabe von Politik und Arbeitgebern, die Rahmenbedingungen für den besseren Aufstieg von Frauen in medizinische Führungspositionen zu schaffen.