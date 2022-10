Krankenhäuser in Deutschland

Fachkräftemangel, Pflegenotstand und eine quasi nicht vorhandene Digitalisierung seien die größten Herausforderungen, die es zu bewältigen gelte, sagte Werner im Deutschlandfunk . Hinzu komme bei den meisten Häusern eine äußerst angespannte finanzielle Situation. Der Politik fehle der Wille, das Gesundheitssystem zu reformieren, beklagte Werner. Man müsse konsequent die Strukturen an den Personalstand anpassen. Momentan habe man zu wenig Pflegekräfte für viel zu viele Betten. Die Menschen in Deutschland müssten einsehen, dass es in Zukunft nicht mehr das 24/7-Wohlfühlpaket geben könne und sie mit jedem Zipperlein ins Krankenhaus gehen könnten, so Werner.