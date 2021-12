Die Medizinethikerin Christiane Woopen (imago images/Jürgen Heinrich)

Sie sagte im Deutschlandfunk, sie halte eine solche Maßnahme für sehr schwer begründbar. Anders sehe es mit einer gestuften Impfpflicht aus. So sei denkbar, wie jetzt geplant eine Impfpflicht für Beschäftigte in bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern einzuführen. Als weiteren Schritt könnte es aus Sicht von Woopen eine Verpflichtung für alle Menschen über 60 Jahren geben. Diese machten 60 Prozent der Corona-Patienten auf den Intensivstationen aus. Die Professorin an der Universität Bonn ergänzte, es sei noch nicht alles getan worden, um mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen. Zudem brauche es eine flächendeckende Test-Strategie und eine umfassende Infrastruktur für Impfungen.

Zuvor hatte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Mertens, eine Impfpflicht abgelehnt. Es sei ihm lieber, wenn es durch Überzeugung gelinge, die Menschen zu etwas Sinnvollem wie der Impfung zu bewegen, sagte er der "Rheinischen Post". Skeptiker könnten durch neue Impfstoffe überzeugt werden, meinte Mertens. Als nächstes dürfte mit Novavax ein Mittel kommen, auf das offenbar viele warteten, die die mRNA-Impfstoffe kritisch sähen.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.