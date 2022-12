Gesundheitssystem

Viele Kliniken leiden unter dem Fachkräftemangel. (picture alliance / dpa / Frank Molter)

Hauptproblem sei der Personal- und Fachkräftemangel, sagte Nagel im Deutschlandfunk. Das Gesundheitswesen sei für viele Fachgruppen als Arbeitsplatz nicht mehr interessant. Zwei wesentliche Entwicklungen würden für die Zukunft wichtig, betonte Nagel. Zum einen werde man wegen des demografischen Wandels mehr medizinische Versorgung brauchen. Zum anderen müsse der medizinische Fortschritt bessere Behandlung ermöglichen. Um in allen Regionen des Landes eine gute medizinische Versorgung zu gewährleisten, müsse der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen. In der Breite sei ein anderes Angebot erforderlich als in spezifischen Kliniken.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte kürzlich seine Vorschläge für eine Reform der Krankenhausfinanzierung vorgestellt. Unter anderem sollen Kliniken in drei Gruppen eingeteilt werden: lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale und solche mit überregionaler Bedeutung.

