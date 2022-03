Arbeitskampf

Die Situation in den Kliniken hats ich durch die Corona-Pandemie noch deutlich verschärft, gibt der Marburger Bund an. (imago images/Addictive Stock / Gabriel Trujillo)

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind rund 460 kommunale Krankenhäuser bundesweit. Verbandsvorsitzende Johna kündigte in den Zeitung des Redaktionsnetzwerks Deutschland an, dass planbare Eingriffe in den meisten städtischen Kliniken heute nicht stattfinden könnten. Der Notdienst solle aber aufrecht erhalten werden. Es sei eine Besetzung ähnlich wie an Wochenenden sichergestellt.

Der Marburger Bund kritisiert unter anderem die hohe Arbeitsbelastung in Kliniken:. Die Bedingungen in den Krankenhäusern seien mancherorts so schlecht, dass viele Ärztinnen und Ärzte die Klinik verließen oder zumindest ihre Arbeitszeit reduzierten. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich die Arbeitsbelastung deutlich verschärft. Die Gewerkschaft fordert 5-einhalb Prozent mehr Gehalt und eine Begrenzung von Rufbereitschaften.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.