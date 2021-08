Es ist schon ein wenig anmaßend, ein Buch mit dem Titel "Was ist Leben?" zu schreiben. Schließlich stellte der Physiker Erwin Schrödinger bereits vor 75 Jahren in einem Klassiker der Wissenschaftsliteratur die gleiche Frage, ohne sie beantworten zu können. Aber der Medizin-Nobelpreisträger Paul Nurse wagt es.



Und – anders als Schrödinger - liefert er nicht nur eine Antwort, sondern gleich fünf.



"Physiker fühlen sich in der Regel zu eleganten, einfachen Lösungen hingezogen und können mit der chaotischen, nicht ganz vollkommenen Realität lebender Systeme wenig anfangen."

Seine fünf Antworten der Biologie präsentiert Paul Nurse in den Kapiteln:

Die Zelle

Das Gen

Evolution durch natürliche Selektion

Leben als Chemie

Leben als Information

Genau genommen handelt es sich nicht um fünf Antworten, sondern fünf verschiedene Wege, auf denen sich die Biologie den Geheimnissen des Lebens nähert. Endgültige Antworten: Fehlanzeige. Aber jede Menge Detailwissen. Im Mittelpunkt immer wieder das allgegenwärtige Erbmolekül DNA.



"Wenn es Ihnen irgendwie gelänge, alle in Ihrem Körper aufgewickelten DNA-Abschnitte zusammenzufügen und dann zu einem einzigen, glatten Faden auseinanderzuziehen, kämen sie auf eine Länge von 20 Milliarden Kilometern. Das ist lang genug, um 65-mal bis zur Sonne und zurück zu reichen!"

Auslese kompakt: Zielgruppe



Für Wissenschaftsinteressierte, die im Informationswust der Biologie nach Orientierung suchen.



Erkenntnisgewinn



Eindeutige Naturgesetze beherrschen die Physik. In der Biologie regiert trotz Molekularbiologie die Vielfalt, und manchmal das Chaos.



Spaßfaktor



Wer die Wissenschaft liebt, und viel darüber weiß, kann sie auch mit einem Augenzwinkern in Frage stellen.

Ausflüge in die Wissenschaftsgeschichte

Neben den kompakten und anschaulichen Erklärungen der Zell- und Molekularbiologie unternimmt Paul Nurse viele Ausflüge in die Wissenschaftsgeschichte – hin und wieder gewürzt mit Anekdoten aus der eigenen Karriere. Die begann mit dem Staunen über einen Zitronenfalter, führte ihn über das Mikrobiologielabor einer Brauerei bis zum Medizin-Nobelpreis für Forschung an Hefezellen.



Bei aller Begeisterung für biologische Details verliert Nurse nicht den Überblick, und im letzten Drittel des Buches wagt er einen Ausblick.



"Mit der Fähigkeit, Genome zu lesen, wächst auch die Möglichkeit sie zu bearbeiten und umzuschreiben. … Je besser die Vorhersagen werden, die wir anhand unserer Genome treffen können, desto mehr müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses Wissen nutzen wollen."

Der Versuch von Paul Nurse, den aktuellen Kenntnisstand zum Thema "Leben" in wenigen Thesen zusammenzufassen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Biologie von heute lässt sich nicht auf ein paar Thesen reduzieren. Die Vielfalt ist ihr Markenzeichen. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als Informationen und Sichtweisen aus unterschiedlichen Bereichen der Biologie zusammenzufassen. Um die Situation der Biologie dann doch in einer Zeile auf den Punkt zu bringen, zitiert Paul Nurse den Pionier der Molekularbiologie Sydney Brenner.



"Wir ertrinken in Daten. Aber uns dürstet nach Wissen."