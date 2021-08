Südafrika hat den Bau eines der weltweit größten Kohlekraftwerke fertiggestellt.

Rund 14 Jahre nach dem Baustart und mehrfachen Kosten- und Fristenüberschreitungen haben die Betreiber Vollzug gemeldet. Die 4.764 Megawatt große Anlage Medupi nahe dem Ort Lephalale sei vollständig am Netz, teilte der Energieversorger Eskom mit. In den kommenden zwei Jahren seien lediglich noch Reparaturen und Anpassungen nötig.



Das Kraftwerk gilt weltweit als viertgrößtes seiner Art. Es kostete rund sieben Milliarden Euro und soll eine Lebensdauer von 50 Jahren haben. Trotz des weltweiten Ringens um eine CO2-Reduzierung zum Klimaschutz setzt Südafrika mit seinen reichen Kohlevorkommen weiter auf diese Form der Energiegewinnung, die landesweit einen Anteil von 75 Prozent ausmacht. Der Staat leidet wegen seiner überwiegend überalterten und maroden Kohlekraftwerke unter einer Energiekrise, die die Konjunktur beeinträchtigt und Investoren abschreckt. Der staatliche Stromversorger musste in den vergangenen Jahren immer wieder bestimmte Ortsteile mehrere Stunden lang gezielt vom Netz nehmen, um dessen Überlastung zu vermeiden.

