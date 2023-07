Sieg gegen Eubanks

Daniil Medwedew steht im Viertelfinale von Wimbledon (Archivbild). (imago / Shutterstock)

Der 27-Jährige gewann gegen den amerikanischen Überraschungs-Viertelfinalisten Christopher Eubanks mit 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Die Nummer drei der Welt bekommt es nun im Halbfinale am Freitag mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien zu tun. Dieser besiegte den Dänen Holger Rune mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:4. Auch Alcaraz steht damit erstmals in seiner Tennis-Karriere in London in der Runde der letzten Vier.

Im anderen Halbfinale stehen sich Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Jannik Sinner gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.