Der 25 Jahre alte Russe gewann gegen den niederländischen US-Open-Viertelfinalisten Botic van de Zandschulp (6:4, 6:4, 6:2). Vorjahresfinalist Medwedew ist in Abwesenheit des Weltranglistenersten Novak Djokovic der höchstgesetzte Profi in Melbourne und zählt mit Alexander Zverev und dem 20-maligen Majorchampion Rafael Nadal zum engen Kreis der Titelkandidaten. Im vergangenen Jahr feierte er bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Triumph und besiegte auf dem Weg dahin auch van de Zandschulp in vier Sätzen.

Struff und Koepfer auch im Doppel raus

Für die Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer sind die Australian Open auch im Doppel beendet. Das Tennis-Duo verlor in Melbourne in der zweiten Runde gegen Ariel Behar/Gonzalo Escobar aus Uruguay und Ecuador. Im Einzel hatte Struff eine Erstrundenniederlage hinnehmen müssen, Koepfer war in der zweiten Runde ausgeschieden.

Im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs steht dagegen Tim Pütz mit dem Neuseeländer Michael Venus. Die beiden besiegten Roberto Carballes Baena und Hugo Gaston aus Spanien und Frankreich. Ebenfalls noch dabei sind Kevin Krawietz und Andreas Mies.

Im Damen-Doppel sorgte Andrea Petkovic für ein deutsches Erfolgserlebnis. Mit der Rumänin Jaqueline Cristian behauptete sich Petkovic gegen das slowenische Duo Kaja Juvan/Tamara Zidansek und erreichte ebenfalls das Achtelfinale.

