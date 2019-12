Im Meer vor der Antarktis sind offenbar Trümmer eines seit drei Tagen vermissten chilenischen Militärflugzeugs entdeckt worden.

Die Armee erklärte, ein Suchschiff habe Teile von Treibstofftanks aus dem Wasser geborgen, die vermutlich zu dem Flugzeug gehörten. Gefunden wurden sie 30 Kilometer südlich von jener Position, an der sich die Hercules-Maschine mit 38 Menschen an Bord zum letzten Mal per Funk gemeldet hatte. Sie befand sich auf dem Weg von Punta Arenas in der chilenischen Region Patagonien zu einem Antarktisstützpunkt.