Das teilte das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven mit. Das Gebiet habe eine Ausdehnung von 240 Quadratkilometern, was etwa der Größe von Malta entspreche. Die Kartierung an Bord des Forschungsschiffes „Polarstern“ habe ergeben, dass sich dort geschätzt etwa 60 Millionen Nester von Eisfischen befänden. Das Gebiet in der Antarktis werde bereits seit Anfang der 1980er Jahre mit der „Polarstern“ erforscht. Bislang seien hier allerdings nur einzelne Eisfische oder kleinere Ansammlungen von Nestern nachgewiesen worden.

Institutsdirektorin Boetius sagte, die Studie zeige, wie dringend notwendig die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in der Antarktis sei.

