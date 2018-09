Chile lehnt im Streit um den Zugang zum Meer für Bolivien Verhandlungen mit dem Land weiter kategorisch ab.

Das bestätigte Außenminister Ampuero nach einem Treffen mit mehreren seiner Vorgänger. Er betonte, man werde das souveräne Staatsgebiet schützen.



Bolivien hat Chile vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt und fordert, dass das Land Verhandlungen über den Grenzverlauf beider Länder aufnimmt. Bolivien hatte im Salpeterkrieg von 1879 bis 1883 einen rund 400 Kilometer langen Küstenstreifen an das Nachbarland verloren und hat seitdem keinen direkten Zugang mehr zum Pazifik. Ein Urteil des IGH wird am 1. Oktober erwartet.