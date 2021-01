Neue Spekulationen über eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio sorgen für Unruhe. Auch wenn ein entsprechender Medienbericht umgehend von der japanischen Regierung dementiert wurde, zeigt er doch einen wunden Punkt: Ist es überhaupt möglich, solche Mega-Events angesichts hoher Infektionszahlen durchzuführen? Und welche Konsequenzen hätte eine Absage?

Die japanische Regierung und das Internationale Olympische Komitee halten an ihren Plänen zur Ausführung der Olympischen Spiele in Tokio fest. Premierminister Suga erklärte, er sei entschlossen, die Spiele in Tokio stattfinden zu lassen. Das Organisationskomitee teilte mit, man unternehme alle Anstrengungen, um sichere Wettbewerbe zu gewährleisten. In einem Bericht der Londoner Zeitung "The Times" war zuvor unter Berufung auf Regierungskreise gemeldet worden, Japan plane eine Absage der Olympischen Spiele. In der Regierung sei man sich darüber bereits einig, wegen der Infektionslage seien die Spiele zum Scheitern verurteilt. Man warte nur auf eine gesichswahrende Möglichkeit, um dies zu verkünden. Die Olympischen Spiele waren wegen der Pandemie bereits um ein Jahr von 2020 auf 2021 verschoben worden.



Die Olympia-Begeisterung in der japanischen Bevölkerung hat inzwischen deutlich abgenommen. Der Journalist und Japan-Experte Felix Lill nannte im Deutschlandfunk als Ursachen neben gesundheitlichen Bedenken auch die finanzielle Belastung für die Steuerzahler. Wegen der Corona-Hygieneauflagen sind die Kosten für die Austragung der Spiele erheblich gestiegen, etwa bei der Unterbringung. Die Athletinnen und Athleten sollten eigentlich japanweit in 500 sogenannten "Host Towns" wohnen. Dort muss jetzt für alle Gäste eine Einzelzimmer-Unterbringung gewährleistet werden.

Absage würde Milliarden kosten

Eine Absage der Spiele würde Tokio und das IOC allerdings ebenfalls teuer zu stehen kommen. Im letzten Olympiade-Zyklus von 2013 bis 2016 hatte das Internationale Olympische Komitee 5,7 Milliarden US-Dollar eingenommen. Mögliche Einnahmeausfälle bekäme auch der deutsche Sport zu spüren. Der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gienger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Gesamtschaden könne bei einer Absage kaum beziffert werden - unter anderem, weil wichtige Werbepartner für lange Zeit verloren gehen würden oder viele Nachwuchssportler sich langfristig vom Leistungssport abwenden könnten.



Auch die laufende Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten und die für den Sommer geplante Fußball-Europameisterschaft sind umstritten. Einige Handball-Nationalspieler waren wegen gesundheitlicher Bedenken nicht mit nach Kairo geflogen. Bei der WM sind Zuschauer zugelassen, allerdings darf nur ein Fünftel der Sitzplätze belegt werden. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handball-Bundes, Schober, betonte im Deutschlandfunk, trotz aller Bedenken brauche der Spprt große Veranstaltungen. Die WM sei daher auch aus wirtschaftlicher Perspektive wichtig, um nach der Pandemie weiter in den Handball investieren zu können.

Medien: Fußball-EM nicht wie geplant in 12 Ländern

Die Fußball-Europameisterschaft soll laut Medienberichten nicht wie geplant in zwölf Ländern stattfinden. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) habe sich endgültig von dem Plan einer paneuropäischen Ausrichtung verabschiedet, meldet der TV-Sender RTL/ntv. Das hätten Quellen aus dem direkten Umfeld von UEFA und DFB bestätigt, heißt es in dem Bericht. Grund sei die anhaltend schwierige Corona-Lage in vielen Ländern. Die UEFA will am 5. März ihre Entscheidung bekannt geben, wie sie mit dem vom Sommer 2020 in dieses Jahr verlegten Turnier verfahren wird. Die Spiele sollen vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden.

